Aggrediscono commerciante di Alassio con martellate al volto in casa sua: mistero sul movente

Alassio. Quello che poteva apparire come una sorta di “momento di spensieratezza” si è concluso nel peggiore dei modi, con un’aggressione violenta. Protagonisti, due giovani del Marocco, ospiti a casa di un cittadino alassino.

Mentre tutto sembrava filare liscio, almeno all’apparenza, per ragioni ancora in fase di accertamento, riscontro e verifica, ne è nata una violenta aggressione proprio ai danni del proprietario di casa.

L’uomo, noto commerciante di Alassio, ha avuto la peggio ed è anche stato colpito, da uno degli aggressori, con un martello sul viso e sulla testa. Ha rimediato ferite profonde, che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Il commerciante alassino non versa in pericolo di vita, ma i sanitari non hanno sciolto la prognosi e lo tengono ancora sotto osservazione.

Oscuro il movente e i tanti aspetti di questa vicenda, sulla quale, già da ieri pomeriggio, i Carabinieri della radiomobile, prontamente intervenuti, unitamente a quelli del nucleo operativo della Compagnia di Alassio, stanno facendo luce per chiarire i profili di responsabilità di tutte le persone coinvolte.

Le indagini sono in corso coordinate dall’Autorità Giudiziaria di Savona.