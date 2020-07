ACI Ponente Ligure, Fulvio Florean eletto presidente della Commissione sportiva

Savona. Nuovo incarico per Fulvio Florean, che continua ad impegnarsi in prima persona nel mondo delle discipline motoristiche.

L’Automobile Club del Ponente Ligure, guidato da Sergio Maiga, ha deciso di creare una Commissione sportiva riferita al motorsport.

Il consiglio direttivo ha proposto la candidatura di Florean, scelto quale rappresentante dei copiloti. Durante la prima riunione per eleggere il presidente, tenutasi nella serata di giovedì 27 luglio, l’esperto navigatore savonese è stato eletto all’unanimità dai rappresentanti di tutte le categorie, ovvero commissari sportivi, commissari tecnici, piloti, commissari di percorso, organizzatori di manifestazioni.

Florean, classe 1996, che nella sua lunga carriera ha all’attivo numerosi successi anche in ambito nazionale e diverse partecipazioni a gare del campionato del mondo, inizia quindi una nuova esperienza in ambito federale. “Sarà un grande impegno – ha dichiarato Fulvio -, ma sicuramente un’enorme soddisfazione”. Resterà in carica fino al 2023.

La neonata commissione lavorerà sotto l’aspetto della coesione sia tra le varie categorie sportive sia tra le quattro associazioni di ufficiali di gara per migliorare ed aiutare l’attività sportiva automobilistica presente sul territorio delle province di Savona e Imperia, fino ad arrivare ad una rappresentanza negli organi sportivi nazionali.