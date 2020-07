A10, disagi in direzione Savona: cartellone pericolante sulla carreggiata

Liguria. Disagi sull’autostrada A10 all’altezza del bivio con l’A26 in direzione Savona a causa di un cartello pericolante. Sul posto la polizia stradale, che sta regolando il traffico in attesa di un intervento dei tecnici di autostrade.

Secondo le prime segnalazioni, il cartello con l’indicazione Ventimiglia è stato visto oscillare pericolosamente, tanto da far bloccare per un po’ la viabilità. In direzione ponente, quindi, sulla A10 si stanno verificando disagi al traffico.

Nel momento in cui scriviamo il traffico è stato fatto riprendere in direzione ponente su una sola corsia, quella di sinistra, mentre la polizia blocca quella di destra, in attesa dell’intervento.