A10 a due corsie entro il 3 agosto: riaprono i caselli di Genova Prà e Genova Pegli

Liguria. Riapriranno completamente entro il 3 agosto i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli sull’autostrada A10. È quanto trapela dal programma dei lavori di manutenzione che Autostrade sta ancora completando sulle gallerie della rete ligure una volta terminate le ispezioni che hanno causato la maggior parte dei disagi.

Dal 20 luglio le due entrate sono chiuse per chi prende l’autostrada in direzione Genova (il casello di Pegli è chiuso anche in uscita per chi arriva da Savona) perché nel tratto tra Pra’ e Aeroporto è attivo un bypass che permette la circolazione a una corsia per senso di marcia mentre nella carreggiata parallela sono in fase di ultimazione i cantieri per mettere in sicurezza i tunnel trovati in condizioni critiche.

La riapertura era prevista inizialmente per il 28 agosto. Poi, alla vigilia della data prefissata, il messaggio era scomparso dai canali informativi di Autostrade e nessun bollettino ha mai più riportato una data, tanto da far pensare che lo stop sarebbe durato molti altri giorni.

La chiusura di Genova Pra’ e Genova Pegli obbliga tutto il traffico proveniente dal Ponente urbano a percorrere l’Aurelia, con pesanti disagi al traffico soprattutto nelle ore di punta del mattino. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i mezzi pesanti che fanno avanti e indietro dal terminal Psa al bacino di Sampierdarena.

Nello stesso giorno in cui verrà inaugurato il nuovo ponte Genova San Giorgio, insomma, la situazione dovrebbe tornare alla norma anche a Ponente. Nelle prossime notte proseguiranno le chiusure per lavori che dovrebbero terminare entro la prima decade di agosto.

Ecco, invece, il programma delle chiusure per lavori nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8.

Si è concluso il piano di ispezioni messo in atto da ASPI sulle 285 gallerie della rete ligure che Autostrade per l’Italia ha effettuato sulla base delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Lavori e controlli sono stati effettuati dalla task force di 1200 tecnici, in modalità continuativa, 24 ore su 24, mentre by-pass fissi consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate, fino ai primi giorni di agosto, da cantieri di manutenzione sulle gallerie dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; -sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est; per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 23:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada in entrambe le direzioni. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada; percorso inverso per chi è diretto da Alessandria verso Genova.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Geno a sono diretti verso Alessandria, si consiglia di entrare in A7 alla barriera di Genova ovest e procedere sulla Diramazione Predosa-Bettole da cui immettersi in A26 in direzione Alessandria. I mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, potranno procedere lungo la Diramazione Predosa-Bettole da cui immettersi in A7 dove uscire a Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia.