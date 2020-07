A tu per tu con Pietro Buttu, allenatore che nella prossima stagione, per la dodicesima annata sportiva, condurrà il Finale, squadra che milita in Eccellenza. Dopo una carriera da calciatore, in particolare con la maglia dell’Albenga, nel suo curriculum di tecnico ci sono state anche Laigueglia, Vado e Imperia.

Parliamo di Sport: a tu per tu con mister Pietro Buttu Il tecnico del Finale ci svela alcuni segreti del ruolo dell'allenatore

Buttu, classe 1970, ci parla del suo modo di interpretare il ruolo di allenatore, svelandoci alcuni suoi segreti, e ci racconta le varie tappe della sua lunga carriera da mister, in particolare i suoi successi alla guida del Finale.