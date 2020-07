A tu per tu con Alessio Cargiolli, Riccardo Piacentini e Simone Romei, calciatori che furono compagni di squadra nell’Albissola nella stagione 2016/2017, quella della promozione in Serie D.

Cargiolli ha giocato anche con FoCe Vara, Virtus Entella, Derthona, Chiavari Caperana, Bogliasco, Massese, Sestri Levante e, nelle ultime due stagioni, nella Varesina in Eccellenza.

Piacentini ha militato in Sestrese, Virtus Entella, Lavagnese, Acqui, Chiavari Caperana, Fortis Juventus, Sestri Levante, Ligorna, Savona e, nell’ultima stagione, Vado.

Romei ha indossato le maglie di Lavagnese, Fontanabuona, RapalloBogliasco, Albese, Ligorna, Genova Calcio, Rivarolese e, nell’ultima annata, Rapallo Rivarolese.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Alessio Cargiolli, Riccardo Piacentini e Simone Romei I tre giocatori, insieme a Diego Alessi, hanno fatto parte dell'attacco "atomico" dell'Albissola che dalla Promozione è volata in Serie C

Cargiolli (attaccante classe 1989), Piacentini (attaccante classe 1990) e Romei (attaccante classe 1990) ci parlano delle loro caratteristiche di giocatori e dei ricordi della stagione vissuta insieme, oltre che di altri capitoli della loro carriera e del loro possibile futuro.