A tu per tu con Alessio Bresci e Giuliano Bresci. Entrambi ex calciatori, hanno giocato insieme nelle leve giovanili di Legino, Savona e Vado.

Alessio ha militato nelle prime squadre di Carcarese, Veloce, Legino, Cairese, Vado, Spotornese ed Albenga.

Giuliano ha disputato la Serie D per cinque stagioni con il Vado, quindi ha giocato con la Veloce, Carcarese, Cairese, Pallare.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Alessio e Giuliano Bresci I due gemelli, colonne del calcio savonese, raccontano, tra aneddoti e ricordi, le loro avventure sportive Publiée par IVG.it sur Lundi 13 juillet 2020

Alessio Bresci, che giocava nel ruolo di centrocampista, e Giuliano Bresci, che era difensore, gemelli classe 1984, ci parlano della loro lunga esperienza nel mondo del calcio, raccontandoci aneddoti e episodi vissuti dentro e fuori il rettangolo di gioco.