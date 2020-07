A Millesimo nasce il primo Bike Corner in onore di Luciano Berruti

Millesimo. La Val Bormida, terra di bikers e di numerosi percorsi sportivo-naturalistici, vede la nascita di un’iniziativa unica, per ora, nel Savonese. Si tratta del “Bike corner” gratuito inaugurato oggi pomeriggio a Millesimo e realizzato dalla Bottega del caffè di piazza Italia, dove, a fianco al dehor, è stato installato un portabici con attrezzi d’emergenza, multitool e pompa.

Come spiega Valentina, che con la famiglia gestisce l’attività millesimese quasi trentennale, “durante la quarantena abbiamo pensato a come reagire, non solo professionalmente ma anche per il nostro territorio. Abbiamo la fortuna di avere, qui vicino, a Cosseria, il Museo della bicicletta nato per volontà di un grande atleta e personaggio, Luciano Berruti, il quale, anche se non è più tra noi, ci ha ispirati per far sì che la sua passione potesse essere un volano di valorizzazione”.

Insieme ai figli di Berruti, a collaborare in questo progetto innovativo anche Elena Martinello, cicling blogger, che ha suggerito, tra le altre cose, la promozione di menù dedicati ai biker che portano il nome di salite famose, come Melogno, colle delle Finestre, Brondo o Monte Sainte Marie. Nell’allestimento del locale millesimese, anche una bici “mini Bianchi” vintage della collezione del compianto Luciano.

Presenti all’inaugurazione di oggi anche i sindaci di Millesimo e Cosseria, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa unica nel suo genere per gli amanti del ciclismo da strada.