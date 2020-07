Loano. Ancora una “stella” sulla Riviera savonese. E questa volta una delle più luminose in assoluto: al largo di Loano è comparso infatti oggi pomeriggio lo yacht di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

A dimostrare la presenza di CR7 e compagna a bordo dell’imbarcazione uno scatto postato dallo stesso Ronaldo su Twitter (con tanto di sfottò dell’ex compagno di squadra Benatia: “Quello yacht è troppo piccolo per te, fratello”. Dopo il match di mercoledì con il Sassuolo, infatti, il mister Maurizio Sarri ha concesso oggi ai bianconeri una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, per preparare la delicatissima sfida di lunedì con la Lazio. Evidentemente, dunque, il 5 volte Pallone d’Oro ha deciso di “staccare” per qualche ora godendosi il mar Ligure e la vista della nostra Riviera.

Il calciatore juventino è soltanto l’ultimo di una serie di vip che in questa strana estate 2020 sta scegliendo la provincia di Savona per le proprie vacanze. Prima di lui sono stati qui Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, Gianna Nannini, Dan Caten (una delle due menti dietro la celebre “fashion house” Dsquared²), Justine Mattera , Michelle Hunziker e Cattelan, un “figlio d’arte” come Paolo Jannacci e l’attore americano Daniel McVicar (interprete in Beautiful di Clarke Garrison, ossia il marito di Sally Spectra).