Ceriale. Con la terza edizione di “Peagna sotto le stelle” in programma domani, sabato 18 luglio, presso il teatro C. Vacca della frazione cerialese, continua l’iniziativa dell’amministrazione del sindaco Luigi Romano nel voler valorizzare tutto il territorio comunale e le sue bellezze, come il borgo di Peagna.

La consigliera comunale Rosanna Gelmini ha organizzato la manifestazione, che rappresenta uno shooting fotografico nel borgo e all’interno di Casa Girardenghi: “Si tratta di un ottimo strumento per far conoscere il nostro borgo – ci tiene a dire – Tramite le fotografie dei fotografi del Tus Torino possiamo orgogliosamente dire che Peagna è già nominata come una bellezza, pronta ad ospitarne altre per un giorno con le 19 modelle pronte alla sfilata”.

La giuria sarà composta dal sindaco di Ceriale Luigi Romano, dal vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano, dall’assessore alle manifestazioni di Ceriale Eugenio Maineri, dal sindaco di Borghetto S. Spirito Giancarlo Canepa, dall’assessore regionale Stefano Mai e, in rappresentanza del Comune di Ormea, dal consigliere Fausto Dani.

Le miss partecipanti saranno: Mara Ricci di Imperia; Cristina Pallini Imperia; Sabina Pegoraro di Pavia; Elena Ghiglione Borghetto S Spirito; Ilaria Arnelli di Imperia; Martina Audi Bussio di Torino; Patrizia Avanzi di Vigevano; Alessandra Prati Albenga; Rosaria Porpora Miss Sorriso Peagna 2019 di Ceriale; Anna De Vito di Pietra Ligure; Benedetta Bossi di Piacenza. E ancora da Torino: Barbara Silli Miss Sorriso Peagna 2018 e Miss Eleganza Peagna 2019, Genesis Nobile; Anita Giraudo; Luana Bertani; Cristina Abbatista; Maria Lexandra Cucu. Da Cuneo: Elena Vaccotti; Rebecca Ingaramo.

Si tratta di modelle professioniste del Tus insieme a donne che per un giorno proveranno l’emozione di realizzare un sogno indossando abiti particolari della collezione privata della stilista Cinzia Balbi, “Assenzio Band”, protagonista di numerose sfilate a ritmo di musica: “Sono molto soddisfatta della partecipazione da parte dei fotografi che quest’anno sono veramente tanti e dell’entusiasmo di tutte queste donne a partecipare” ci tengono a dire gli organizzatori.

I fotografi del Tus sono: Maurizio Scaglia, Massimo Bizzi, Pietro Baloire, Francois Ambrosone, Maria Luisa Gaia, Renato Ruaro e Andrea Bonaluce, che realizzerà il video della manifestazione.

La sfilata inizierà ufficialmente alle ore 19: considerate le disposizioni anti-Covid e l’impossibilità a ospitare il consueto pubblico sarà possibile assistere in remoto alla serata con la diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ceriale. I premi saranno rappresentati dalla lucertola occellata, mascotte della frazione di Peagna e specie protetta: il piccolo animaletto dalla livrea colorata e ocellata si è stabilita nei terreni adiacenti al piccolo borgo medievale della frazione, oggi meta di studiosi che arrivano da tutto il mondo per fotografare e studiare le abitudini e la vita di questo bellissimo animaletto.

In palio tre sculture realizzate da Donato Donno:

1° premio Lucertola in oro offerta dal Comune di Ceriale.

2° premio Lucertola in argento offerta dalla gastronomia “Stella del buon gusto” di Ceriale.

3° premio Lucertola in bronzo donata dalla tabaccheria “Aurelia” di Ceriale insieme a “Giorgio Caffa irrigazioni”.

“Infine non posso che ringraziare gli sponsor dell’evento, i commercianti di Ceriale sempre affettuosi: Bar Bacicin, Pub Nerea, Tina Bar, Capelli elettrodomestici, Raviolificio S. Giorgio, Schianchi acconciature e Cristina Borghi” conclude la consigliera Gelmini. Non resta che aspettare, dopo la Miss Fata Peagna 2019 (Flavia Belgrati), l’incoronazione di Miss Fata Peagna 2020.