A Carcare si festeggia Lorenzo, il primo nato del 2020

Carcare. Festa, questa mattina, nella sala consigliare, per dare il benvenuto al primo nato dell’anno. Si tratta del piccolo Lorenzo Peluso, figlio di Alessio e Cinzia Cagnazzo, venuto alla luce lo scorso 9 gennaio.

Come ormai consuetudine, il sindaco Christian De Vecchi ha consegnato ai genitori un ciuccio in vetro soffiato al “capoleva” del 2020, in segno simbolico e di buon auspicio.

Dopo mesi di restrizioni ecco la prima cerimonia nel municipio, alla presenza dei famigliari di Lorenzo, degli assessori Enrica Bertone e Giorgia Ugdonne, e dei dipendenti comunali.