A Carcare mostra diffusa con opere d’arte nelle vetrine delle attività commerciali

Carcare. “Quasi come Montmartre”, questa l’iniziativa che verrà inaugurata oggi a Carcare che unisce ingredienti come arte e accoglienza, bellezza e ricettività.

Si tratta di una mostra diffusa nel paese (curata dall’associazione Il Mosaico in collaborazione con il Civ Carcare da vivere e la Galleria commerciale), dove le vetrine dei negozi diventano teche che espongono le opere di più di quaranta artisti provenienti dalla Valbormida, dalla Riviera e da oltre confine ligure.

Per tutta l’estate, a partire dal 25 luglio per arrivare al 5 settembre, una passeggiata gentile per le vie di un paese che accoglie, e si raccoglie, intorno all’arte, nel nome di una socialità slow, sinergica e complice negli intenti di arricchimento per il futuro.

Partecipano all’evento i seguenti artisti: Angela Antona. Bruno Barbero, Franca Berruti, Piero Carenti, Raffaello Carle, Valentina Cinelli, Damsil, Angela Dell’Erba, Marco De Marzi, Vanessa Di Mario, Laura Ermellini, Elisabetta Galfrè, Ettore Gambaretto, Giuseppe Gambaretto. Lino Genzano, Agnese Giribaldo, Laura Giuliani, Marco Granese, Alberto Iardella, Rita Iermini, Rosanna la Spesa, Simona Lovesio, Giovanna Lupi, Massimiliano Marchetti, Sandro Marchetti, Patrizia Moisello, Manuela Molinari, Daniele Nardino, Daniela Oddera, Jolanda Pesce, Andrea Pisano, Ylli Plaka, Annamaria Pollero, Fernanda Prudenzano, Barbara Ricchebuono, Mario Ricchebuono, Michela Rodo, Gabriella Santero, Sirama, Sabrina Tibaldi, Dina Tsygankova, Silvia Ugolini, Thea Vasta, Giò Venturi, Maria Zunino.