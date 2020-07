Cairo Montenotte. Questa mattina decine di persone si sono riunite nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte per rendere omaggio a Corrado Ravera, il 54enne cairese deceduto lo scorso 20 luglio in seguito ad un tragico incidente sul lavoro che gli è costato la vita (leggi qui).

Nella sua omelia, il parroco Massimo Iglina si è domandato: “Perché una manutenzione ordinaria è stata così fatale? Perché Dio ha permesso una tale orrenda fine? Oggi con il nostro dolore ci rivolgiamo a Gesù che per Corrado si apre alla sua morte per accogliere un messaggio di fede, una parola di consolazione. È difficile da accettare, nella città eterna non ci sono fatiche, pericoli, ma per Corrado non ci sarà più lamento, morte”.

di 3 Galleria fotografica il funerale di Corrado Ravera





Il sacerdote ha espresso rammarico e dispiacere per quanto successo a Ravera: “Sono troppi gli incidenti sul lavoro, non si dà il giusto peso a questa grave problematica. E anche se il lavoro è conseguenza del peccato non può trasformarsi in strumento di morte. Non si può restare indifferenti di fronte ad un uomo che perde la vita sul lavoro, fonte di sostentamento e dignità umana. Chi ha responsabilità si adoperi per creare condizioni giuste, per cessare morti assurde. La vita non va sciupata in azioni spericolate, è meravigliosa. Grazie, Corrado, per l’esempio di gran lavoratore che sei stato”.

Il tecnico è rimasto schiacciato da un peso, mentre si trovava all’interno delle aree Tirreno Power di Vado Ligure ed era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell’area.

Ravera lascia la moglie Giuliana, il figlio Stefano, il nipotino Samuel, il fratello Renzo, le cognate, i cognati e i nipoti.