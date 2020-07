I nonni sono una figura fondamentale per ogni famiglia. Se non ci fossero loro ad occuparsi dei nipoti per molti genitori ci sarebbero moltissimi affanni in più. Senza contare le spese per il nido o le babysitter.

La loro importanza però non si ferma certo a questo. Anche se molti nonni non sono né laureati né diplomati sono una fonte inesauribile di cultura e saggezza, non solo popolare. Sono gli ultimi custodi dei dialetti e se si vuole imparare una ricetta della tradizione è inutile cercarla con lo smartphone. Si va dalla nonna e si fa un corso accelerato di alta cucina. Quella vera.

La mentalità dei nonni è sempre fissata sul dare, mai sul ricevere, tant’è che quando si vuole regalare loro qualcosa rifiutano sempre o si trovano in imbarazzo. Questo però non deve farci desistere dalla voglia di fare loro una sorpresa. Tanto le occasioni durante l’anno non mancano. Dai loro compleanni, dove una festa è d’obbligo, a Natale passando per la Festa dei Nonni. Festa che si celebra il 2 ottobre nel caso vi serva un promemoria.

L’unico problema dei regali per i nonni e scegliere bene, perché non è facile trovare qualcosa di bello, utile e in grado di farli felici. Intendiamoci, qualunque cosa impacchetterete potete stare certi che lo saranno felici e grati per il vostro pensiero. Da qui a dire che è stato un regalo azzeccato però ne passa. Per questo bisogna aguzzare l’ingegno e darsi da fare per trovare dei regali per i nonni all’altezza delle varie occasioni.

Come sempre Internet può essere di grande aiuto, così abbiamo selezionato 5 idee regalo per i nonni (in vendita sul sito dottorgadget.it), che potrebbero tornare utili in varie occasioni speciali.

Portapillole Smart

La maggior parte dei nonni deve seguire un piano terapeutico più o meno corposo. Questo significa dover prendere varie pillole durante la giornata e a volte non è facile ricordarsi di tutto. Il portapillole smart è una scatoletta tascabile con vari scompartimenti. Si possono impostare fino a 5 sveglie giornaliere con allarme sia sonoro che con vibrazione. Inoltre fa anche da orologio e cronometro.

Bastone con luce LED

Se il nonno o la nonna usano il bastone da passeggio potrebbe piacergli un interessante modello dotato di luce LED. Un’aggiunta per renderlo adatto per muoversi in sicurezza nelle zone buie o scarsamente illuminate.

La robustezza non è intaccata, mentre la sicurezza aumenta grazie alla luce che permette di vedere bene per terra e ogni possibile ostacolo.

Macchina da cucire portatile

Se la nonna è una sarta provetta che sa fare ogni lavoro a mano potrebbe comunque giovarsi dell’aiuto di una macchina da cucire piccola e compatta. Adatta a fare quasi ogni tipo di lavoro, la mini cucitrice è comodissima per effettuare riparazioni di emergenza e piccoli lavori sartoriali.

Apribarattoli multifunzione 5 in 1

I tappi sono sempre un problema per le mani dei nostri nonni. Con l’Apribarattoli multifunzione 5 in 1 però potranno aprire barattoli, bottiglie e lattine in modo veloce e con il minimo sforzo. Il gadget è molto completo e include 2 apri barattoli di differente diametro (max.5 cm e max.10 cm) 2 apribottiglie (uno per tappi a corona, l’altro per tappi a vite) e un apriscatole.

Tubo da giardino in acciaio

A casa dei nonni c’è un orto di cui prendersi cura o un bel giardino? La canna in acciaio inox sarà la gioia dei nonni, così finalmente avranno un tubo robusto, durevole e che non deve essere sostituito di continuo. Inoltre grazie alla struttura robusta non si impiglia in giro, non si blocca negli angoli e non si attorciglia.