Vota la spiaggia o il borgo più bello della Liguria: è partita l’iniziativa che premia il nostro patrimonio paesaggistico

Liguria. Quest’estate la Liguria si mette in gioco in una simpatica gara a colpi di clic tutta dedicata alle meraviglie del suo territorio. E’ questa l’iniziativa promossa dalla nostra Regione per celebrare le sue eccellenze costiere e dell’entroterra.

“Meglio la sabbia bianca della Baia dei Saraceni o gli intricati carruggi medievali di Zuccarello? Impossibile decidere, le meraviglie della Liguria sono uniche e tutte da visitare. Ma a ognuno le sue preferenze” Così l’iniziativa lancia oggi 30 giugno la gara sulla sua pagina Facebook ufficiale, un contest estivo che decreterà il comune Bandiera Blu e il borgo ligure preferito dagli utenti.

Dopo la prestigiosa conquista del primato, assegnato dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale), come regione italiana con maggior numero di Bandiere blu, ben 32 località nel 2020, cittadini e turisti potranno votare, due volte a settimana su gironi di quattro comuni per volta, la loro località ligure del cuore.

Il primo giro del contest parte, appunto, oggi e dura fino a domenica 2 agosto: la sfida sarà tra le acque cristalline dei comuni Bandiera Blu. Il secondo turno vedrà scontrarsi, da martedì 4 agosto fino a domenica 6 settembre, le Bandiere Arancioni con i “Borghi più belli d’Italia”.

Una sfida dove a vincere è solo la bellezza, volta soprattutto a far conoscere a tutti, e a rendere alla portata di mouse, un territorio inimitabile nella sua varietà come quello ligure. Con quasi sessanta località con vessillo di eccellenza nazionale, la Liguria vanta infatti la presenza, tra i suoi comuni, del riconoscimento Bandiera Arancione, il prestigioso vessillo nato a Sassello che promuove il patrimonio storico, culturale e ambientale dei territori considerando anche la qualità dell’accoglienza al turista, oltre che di 23 comuni inseriti tra i “Borghi più belli d’Italia” dall’omonima associazione.

Per partecipare a questa simpatica gara a colpi di clic, basta votate e seguite la gara fino alla finalissima qui.