Albissola Marina. “Volumetrico” è il titolo della mostra delle ceramiche di Manuz che si è inaugurata lo scorso sabato alla Kélyfos Gallery di Gianluca Cutrupi. È un segno che anche la cultura e l’arte, nonostante le difficoltà, vogliono dare il loro contributo importante alla ripresa delle attività del territorio dopo il lungo periodo di lockdown.

La mostra di Manuz, patrocinata dal Comune, si terrà fino al 4 luglio con orario dalle 16:30 alle 19:30, tutti i giorni e con visite anche su appuntamento in orari su richiesta.

Foto 3 di 5









Manuz (Andrea Mannuzza) nasce a Savona nel 1982, frequenta la bottega del padre, le Ceramiche Il Tondo di Celle Ligure, fin da ragazzino e dopo aver frequentato il liceo artistico, nel 2003 inizia l’attività del ceramista a pieno ritmo.

Manuz crea opere di design anche nel settore dell’illuminotecnica per l’arredo degli interni e per l’esterno, mantenendo la tradizione della ceramica mixata con l’innovazione e la tecnologia. Sue opere sono presenti in strutture pubbliche e collezioni private in tutto il mondo. La mostra è corredata dai testi critici di Roby Giannotti, direttore artistico di Kélyfos Gallery, del ceramologo Federico Marzinot e di Carlo Pizzichini, artista di fama internazionale che da anni frequenta la bottega delle ceramiche Il Tondo di Celle Ligure.

Le Volumetrie di Manuz sono splendidi organismi viventi generati da una creatività fervida e sicura che sa fin dove può spingere il limite della materia ceramica come descrive lui stesso: “assemblo elementi tutti costruiti sul tornio, con ricerca non dello spigolo ma della sfericità”. Il risultato è uno straordinario design che sembra crescere nello spazio e che si avvicina ad alcuni aspetti interessanti dell’architettura organica contemporanea.

L’approdo di Manuz alla Kelyfos Gallery era in qualche modo già scritto: la struttura espositiva inaugurata a dicembre 2019 ad Albissola Marina nasce da un progetto di due artisti designer, Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti, che operano proprio nel campo ceramico e che con Manuz hanno in comune una visione creativa della ceramica nel segno dell’innovazione e della sperimentazione continua.

Kélyfos Gallery, situata in via Isola 15 in una splendida ed antica sala dalla volta a botte in mattoni nel centro storico albisolese si pone come punto di riferimento per chi apprezza il design ad alto contenuto creativo proponendo artisti e designer italiani e internazionali in un calendario di mostre che si arricchisce settimana dopo settimana di nuove progettualità e collaborazioni prestigiose.

L’ingresso alla mostra è attuato nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid19, in piena sicurezza. La locandina lasciata intenzionalmente con le date ritoccate a mano, rimarrà a ricordo di questo periodo così complicato.