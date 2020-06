Viabilità, Ciangherotti (Fi): “Riviera di Ponente isolata. Bisogna migliorare le infrastrutture”

Regione. Una frana tra Andora e Cervo, il raddoppio ferroviario ancora nel cassetto tra Finale Ligure e Andora e, poi, i troppi cantieri presenti sull’autostrada.

“Riviera Ligure di Ponente isolata dal resto d’Italia – tuona il consigliere provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti – Inizia nel modo più drammatico la stagione balneare del post Covid 19 nella nostra regione. La Liguria che vive di turismo deve fare i conti con la scarsa programmazione da parte di Anas, Autostrade, Ferrovie e Governo”.

“I lavori sull’autostrada sarebbero dovuti essere programmati durante l’emergenza sanitaria e invece sono ripartiti in concomitanza con l’arrivo della bella stagione causando un effetto boomerang: code e disagi per i turisti che avrebbero voluto raggiungere la Riviera per iniziare le vacanze. Lo abbiamo visto tutti: traffico nel caos per lavori in corso che riducono corsie o addirittura costringono a chiudere tratti molto ampi di autostrada”.

Riviera lontana anche dalle linee ferroviarie internazionali: “Per raggiungere il Ponente in treno da Milano, – ha aggiunto ancora Ciangherotti, – ci vogliono troppe ore. Tutto perché esiste ancora un collo di bottiglia tra Finale Ligure e Andora. Troppi annunci politici della sinistra che alle parole non hanno fatto seguire i fatti. Il raddoppio è ancora un sogno infilato in chissà quale cassetto di Stato e Ferrovie”.

“Per il consigliere provinciale di Forza Italia occorre sensibilizzare le istituzioni nazionali “affinché la Liguria possa davvero ripartire e non affossare”: “Strade, autostrade e ferrovia devono essere le infrastrutture sulle quali concentrare i massimi sforzi. Su queste tre tematiche è necessario che le Amministrazioni, insieme alla Regione, facciano pressing sul Governo ancora troppo sordo, lento e distante dalle reali necessità della Liguria”.