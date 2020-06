Via libera ai matrimoni in Liguria, ma con alcune limitazioni: no a foto di gruppo e balli

Liguria. Ci si può sposare. A fronte delle numerose richieste di chiarimento da parte di chi aveva già fissato da tempo il matrimonio in Liguria per questa estate, oggi si è tenuta una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio, Convention Bureau di Genova e le associazioni datoriali (Confesercenti, Confcommercio, Confindustria) con tutte le loro consociate che operano nel settore del wedding: catering, pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, fotografi.

“Dall’analisi delle linee guida nazionali, regionali e delle faq emanate nelle scorse settimane – spiega l’assessore al turismo Gianni Berrino – è emerso che non c’è nulla che impedisca di organizzare già da oggi celebrazioni e ricevimenti di matrimonio nelle magnifiche location del nostro territorio regionale, che tante coppie avevano già scelto da tempo”.

“Naturalmente ci sono ancora alcune limitazioni, ci sono regole precise da rispettare sul distanziamento per evitare assembramenti, ma si possono invitare i propri cari, i testimoni, gli amici nei limiti della capienza prevista dai comuni per ogni luogo e organizzare catering, pranzo, cena e accompagnamento musicale” fa sapere Berrino .

“Rimangono non consentiti ad oggi foto di gruppo e balli, ma direi che le regole attuali permettono di vivere l’emozione propria di un momento così bello e importante della vita. È importante – conclude Berrino – che i comuni facciano un censimento dei luoghi all’aperto più adatti al wedding. Rimaniamo invece in attesa delle linee guida del 15 per le regole riguardanti il turismo congressuale”.