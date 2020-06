Velox di Toirano, in arrivo due cartelli “Rallentare” e un terzo dosso sulla provinciale

Toirano. Due cartelli luminosi per invitare i conducenti a rallentare e un terzo dosso che, come gli altri due già installati, costringe i veicoli a ridurre la velocità. Sono queste le due nuove misure varate dall’amministrazione comunale di Toirano per andare incontro alle tante richieste (e proteste) dei cittadini rispetto all’autovelox posizionato sulla Sp60.

Come noto, secondo una larga fetta della popolazione toiranese l’apparecchio per il rilevamento della velocità, tarato sui 50 chilometri orari e incaricato di controllare la velocità di chi accede alla cittadina, non sarebbe ben segnalato e pertanto costituirebbe una “insidia” per i guidatori più distratti; inoltre, la velocità massima consentita sarebbe troppo bassa.

Ma qualche novità potrebbe presto arrivare: “Vista la situazione dell’autovelox installato dalla Provincia di Savona e le richieste dei cittadini relative ad un potenziamento della cartellonistica – garantiscono il sindaco Giuseppe De Fezza e il consigliere delegato alla viabilità Claudio Oddo – come concordato tra Enti e cittadini in occasione dell’assemblea pubblica, la Provincia sta predisponendo quanto necessario”.

“A breve verrà installato un cartello luminoso, già rientrante nel progetto di contrasto all alta velocità, che ricorderà gli automobilisti di rallentare; a completamento, a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del terzo dosso sulla SP60 in prossimità del Parco delle Rimembranze ad inizio paese; infine verrà installato un ulteriore segnale luminoso ‘Rallentare’ in prossimità delle scuole elementari Polla”.