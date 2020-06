Varazze, via social il tradizionale concerto di inizio estate di Ascom Confcommercio

Varazze. “Anche quest’anno noi di Ascom Confcommercio Varazze volevamo organizzare il nostro tradizionale concerto di inizio estate. Purtroppo al momento non è possibile incontrarsi in piazza Bovani come le altre volte, ma abbiamo voluto ugualmente regalare ai nostri amici e clienti un momento in musica, con l’aiuto del varazzino Dino Cerruti (sempre presente nelle precedenti edizioni) e dei suoi colleghi che negli anni si sono avvicendati per noi sul palco. Come? Utilizzando lo strumento che durante la quarantena ci ha tenuti “distanti ma uniti”, cioè i social e più precisamente le nostre pagine Facebook ed Instagram”.

L’annuncio è del presidente di Ascom Confcommercio Varazze, Andrea Gargioni.

“Allo stesso tempo ci faceva anche piacere ringraziare ed aiutare la Croce Rossa di Varazze, invitando tutti quanti a fare una donazione a questa realtà che tanto ha fatto e continua a fare per la nostra comunità”.

“Quindi non ci resta che augurare a tutti una buona estate, anche se difficile e diversa, sia per chi lavorerà (si spera), sia per chi qui ci abita tutto l’anno, sia per chi sceglierà la nostra Varazze come meta delle proprie vacanze” conclude il presidente dei commercianti varazzini.