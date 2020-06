Varazze, tragedia al cimitero: donna muore in seguito ad una caduta

Varazze. Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica e gli eventuali risvolti di una tragedia avvenuta in mattinata a Varazze.

È successo intorno alle 8. Una donna è deceduta all’interno dell’area del cimitero cittadino, pare in seguito ad una caduta.

Immediato è scattato l’allarme ma, nonostante l’arrivo tempestivo dei militi della croce rossa di Varazze e del personale del 118, per lei non c’è stato nulla da fare.

Fatale sarebbe stato un trauma cranico riportato in seguito alla caduta, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri (tutt’ora in corso) a gettare luce sull’accaduto.