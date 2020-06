Varazze. “L’impegno di tutti i militi in queste settimane è stato intensissimo e ha richiesto un’attività straordinaria al pari di tutti i volontari della provincia di Savona. Nonostante questo intensissimo lavoro, il comitato locale, con un ulteriore sforzo dei soci e dei volontari, è riuscito a garantire anche quest’estate l’apertura della colonia marina ‘Henry Dunant'”. Ad annunciarlo con soddisfazione è il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana.

Lo stabilimento, collocato in un angolo incantevole della riviera, è dotato di bar, ristorante (solo su prenotazione), dehor, 40 ombrelloni e 4 piazzole per l’accesso di disabili e un percorso tattile per ipovedenti. La struttura è sita all’estremo levante del litorale, al confine con Cogoleto e all’inizio della passeggiata Europa (versante Cogoleto).

“L’obiettivo è stato quello di lanciare un messaggio di normalità, consentendo soprattutto alle persone con difficoltà di deambulazione di accedere anche quest’estate alla spiaggia e ai bagni in mare con attrezzature specifiche e personale specializzato”, spiegano i rappresentanti del comitato.

La Colonia “Henry Dunant” è aperta ai soci di Croce Rossa e dispone di attrezzature specifiche per contenere una disabilità temporanea o permanente. “La motivazione primaria è dunque avvicinare le persone con disabilità motorie all’ambiente acquatico, superando i limiti fisici e psicologici imposti dalla loro condizione”, conclude la CRI.

La prenotazione è obbligatoria contattando il numero di telefono 01990041 oppure il 3663596851 o l’indirizzo e-mail coloniahenrydunant@gmail.com.