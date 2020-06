Varazze, scivola e batte la testa sugli scogli: quarantenne trasportata al San Paolo

Varazze. Questo pomeriggio una donna di circa quarant’anni è scivolata nei pressi di una scogliera sul litorale di Varazze.

La dinamica dell’incidente al momento è ancora tutta da chiarire. Secondo quanto riferito, in seguito alla caduta la donna avrebbe riportato una ferita lacero-contusa a livello del cranio e la frattura di un polso.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze. In seguito la malcapitata è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.