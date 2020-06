Varazze, il pittore Corrado Giampaolo presenta il libro “Diario dal lager”

Varazze. In occasione della mostra di Angelino Vaghi, in programma da lunedì 8 a domenica 14 giugno presso la Gallery Malocello, di via Malocello 37, il pittore socio dell’Associazione Artisti Varazzesi Corrado Giampaolo presenterà ai colleghi e a quanti interessati il libro delle memorie di suo padre: “Diario dal lager”, dal campo di concentramento di Mauthausen nel 1944.

Il libro è già disponibile online, in vendita sul sito della casa editrice www.pentagora.it e dal prossimo 16 giugno, anniversario della deportazione, sarà disponibile anche nelle librerie. Un libro che merita di essere letto, e non solo per non dimenticare.

16 giugno 1944, prime ore del pomeriggio: le fabbriche del ponente genovese vengono circondate dalle milizie della RSI e dalle truppe tedesche. Centinaia di lavoratori (1480 per la prefettura) vengono radunati, selezionati, caricati sui treni e deportati in Germania, prima tappa Mauthausen, da dove saranno smistati in altre località tra stabilimenti e campi di lavoro. Inizia così una delle pagine più drammatiche della storia operaia sotto l’Italia occupata, raccontata da Natale Giampaolo nel diario tenuto durante gli ultimi mesi di prigionia prima della Liberazione. Il rastrellamento, l’arrivo a Mauthausen, le condizioni di vita dei lavoratori italiani deportati, il bombardamento di Dresda.

Diario e documenti raccolti da Corrado Giampaolo. Schede a cura di Paolo Giampaolo. Guida alla lettura di Luca Borzani. Natale Giampaolo (Voltri, 1914 – Genova, 1989), operaio della SIAC di Genova Campi, deportato in Germania il 16 giugno 1944 insieme con oltre un migliaio di lavoratori, e prigioniero nel campo di lavoro di Dresda-Zschachwitz. Il diario, tenuto da metà di dicembre fino alla liberazione è conservato presso la famiglia.