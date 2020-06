Scontro auto-monopattino lungo la via Aurelia: bambino di 10 anni trasportato al San Paolo

Vado Ligure. Si è verificato questo pomeriggio lungo la Via Aurelia, a Vado Ligure, lo scontro che ha coinvolto un bambino di circa dieci anni su un monopattino e un’automobile in transito lungo quel tratto di strada.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota, ma secondo quanto riferito in seguito all’impatto con il veicolo il malcapitato sarebbe rimasto cosciente. Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure.

Dopo l’intervento dei soccorritori, il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.