Vaccarezza contro il commissario Arcuri: “Liguria lasciata sola perché siete incompetenti”

Le scelte si fanno in pochi secondi, e si scontano per tutta la vita. Oggi sono particolarmente amareggiato. Anzi, dopo aver letto le dichiarazioni del Commissario Domenico Arcuri, sono dolorosamente sbalordito. Diversi sono gli argomenti sui quali vorrei che il “Commissario” facesse chiarezza, ma andiamo con ordine. Badate che qui non si inventa nulla, é tutto suffragato da documenti ufficiali.

Inizia l’emergenza Coronavirus, inizia la necessità di avere negli ospedali i dispositivi salvavita: ventilatori, caschi cpap. Dopo un mese dall’inizio, in Liguria non è ancora stato inviato nemmeno un ventilatore: in Emilia Romagna 121; in Lombardia 195; in Piemonte 55; in Veneto 38.

Il Dott. Arcuri ha deciso che i Liguri potevano serenamente morire, mentre salvava gli abitanti delle altre regioni. Lo ha detto proprio lui. Esattamente, dott Arcuri, chiedo a lei, quale è stato il criterio con cui sono stati condannati i liguri? Perché sorridiamo poco? Perché siamo universalmente conosciuti come un popolo facile al mugugno? Ce lo spieghi perché qui abbiamo fatto altro che la conta dei morti; giravano voci su questa teoria della “scelta” perché non si aveva altra scelta, ma non l’ho mai voluto credere.

Non voglio credere che un uomo deputato alla gestione di questa pandemia non sia stato in grado (perché questa è la realtà) di fornire a tutti gli strumenti per combatterla o quantomeno per affrontarla con dignità. E non raccontateci che non lo sapevate, perché eravate a conoscenza della cosa da Gennaio, nelle stanze del potere vi siete riempiti di dispositivi di protezione e tutto quanto serviva. Ci avete lasciati soli perché siete degli incompetenti.

Un’altra questione che mi interessa molto, ma non credo solo a me, è quella relativa ai sequestri dei dispositivi di protezione, che, sempre grazie a voi, non si trovavano: Arcuri, ma si può sapere per quale motivo in un momento in cui tutte le nazioni bloccavano il materiale per distribuirlo ai loro ospedali, il carico destinato al San Martino è invece andato in Nuova Zelanda? Ma per lei la vita dei liguri vale davvero così poco?

Ho intenzione di rendere ufficiali queste mie richieste, attraverso tutti i canali a mia disposizione. E lo faccio per un solo e unico motivo: noi popolo di Liguria non valiamo meno degli altri, e meritiamo tutto quello che la vostra incapacità ci ha tolto, condannando persone che avrebbero meritato di vivere.

Angelo Vaccarezza