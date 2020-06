Toirano. Una visita nel borgo e alle famose Grotte di Toirano: è stata l’ultima tappa del tour del governatore ligure Giovanni Toti nel ponente savonese, accompagnato dal sindaco Giuseppe De Fezza e dal consigliere regionale di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

“Sarà una estate difficile, è vero, ma da una criticità può nascere anche una opportunità per la nostra offerta turistica: quella della riscoperta dei borghi storici e Toirano è senz’altro un esempio virtuoso delle attrattive del nostro immediato entroterra, tra storia, cultura, tradizioni, territorio e natura. C’è davvero molto da scoprire, in luoghi tranquilli e sicuri, ad un passo dalle nostre città e dalle località costiere” ha detto il presidente della Regione Liguria, che ha visitato anche il museo Etnografico.

di 11 Galleria fotografica La visita di Toti e Vaccarezza a Toirano









“Toirano rappresenta una attrattiva speciale, inoltre le Grotte sono state le prime a riaprire dopo il lockdown non appena è stato possibile, un segnale importante di ripresa: l’amministrazione De Fezza ha lavorato bene, consentendo la riapertura immediata di una meta turistica e di richiamo per l’intero territorio” ha sottolineato Vaccarezza.

“La bellezza di questo borgo deve essere stimolo per programmare nuovi investimenti, in questi anni abbiamo pensato a risorse per la difesa del suolo, ora dobbiamo ragionare su altre opportunità, penso ad esempio all’ex istituto psico-pedagogico, un immobile nel cuore del paese in disuso da tanti anni e che potrebbe essere rivalorizzato, dando ricchezza e non solo ingombro” ha concluso il consigliere regionale.

Il palazzo, infatti, è rimasto chiuso dal 2008 e negli anni ci sono stati tentativi e iter amministrativi per un suo restyling, ma fino ad ora nessun progetto concreto è riuscito ad arrivare al capolinea.