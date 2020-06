Un palleggiatore di qualità per la Pallavolo Sabazia: Michele Nonne

Vado Ligure. Innesto di spessore per la prima squadra maschile della Pallavolo Sabazia, che militerà nel campionato di Serie C 2020/2021. Il team vadese si è assicurato un forte giocatore: Michele Nonne.

Palleggiatore, classe 1988, Nonne è cresciuto nella Pallavolo Olbia ed è arrivato fin nella serie cadetta con la Pallavolo Crema e l’Argos Sora. Nel 2010/2011 ha fatto il suo esordio in Serie A1 con la Top Volley Latina per passare poi alla Pallavolo Genova in Serie A2.

Negli anni recenti ha giocato prima nel Novi Pallavolo e poi con Albisola e Cus Genova. Varazzino di adozione, ora Michele, la sua classe e la sua esperienza, sarà uno dei punti di forza della Sabazia.