Ufficializzati i verdetti: Soccer Borghetto, Vadese e Mallare sono promosse

Mallare. Il Comitato regionale ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le classifiche finali della stagione 2020/2021. Di conseguenza, ha reso note le squadre promosse e retrocesse di categoria.

L’Imperia è promossa in Serie D.

Il Sestri Levante concorre alla graduatoria tra le seconde classificate per la definizione delle cinque società ammesse alla Serie D.

Il Molassana Boero è retrocesso in Promozione.

Sestrese e Cadimare sono promosse in Eccellenza.

Soccer Borghetto, Voltrese Vultur, Borzoli e Follo San Martino sono promosse in Promozione.

Atletico Argentina, Vadese, Mallare, Apparizione, Corniglianese, Valle 2015 e Bolanese sono promosse in Prima Categoria.

San Pietro e Santa Maria del Taro sono promosse in Terza Categoria.

A livello giovanile, Ventimiglia, Sampierdarenese e FC Bogliasco sono promosse al livello Eccellenza del campionato regionale Juniores.

In ambito femminile, il Genoa è promosse in Serie C.

Nel calcio a 5, il Lavagna Calcio a 5 è promosso in Serie B.

Bragno e Sporting Ketzmaja sono promosse in Serie C.

In ambito femminile, Città Giardino Marassi e Spezia Calcio Femminile sono promosse in Serie A2.