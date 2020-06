Savona. Anche quest’anno il mondo sportivo della Liguria, sulla strada della ripartenza dopo l’emergenza Covid-19, potrà contare sulla sua carta di identità. Un’opera fondamentale, pochi giorni dopo un lungo e difficile lockdown, per ribadire i valori e l’importanza di un movimento che conta quasi 165.000 atleti, 19.000 dirigenti, 9.500 tecnici e 4.500 ufficiali di gara. Dopo mesi di lavoro e aggiornamenti continui, infatti, arriva l’appuntamento con l’Annuario Ligure dello Sport 2020, realizzato dai giornalisti Michele Corti e Marco Callai, nell’ambito della 21ª edizione del progetto Stelle nello Sport.

Gli autori hanno incontrato centinaia di dirigenti sportivi in tre open day, da Savona a Rapallo, passando per Genova. Presso lo Show Room di All Sport Genova, storico partner di Stelle nello Sport, hanno voluto accompagnare il “lancio” dell’Annuario 2020 anche l’Assessore allo sport di Regione Liguria Ilaria Cavo e il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo.

“L’Annuario fotografa un movimento sportivo abituato a lottare e superare ogni difficoltà strutturale e ambientale – racconta l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo -. Conosciamo bene la funzione sociale dello sport e, come Regione Liguria, la stiamo incoraggiando e sostenendo con tutti gli strumenti a disposizione, a maggiore ragione in un periodo di crisi come quello causato dal Covid-19. Regione Liguria e mondo sportivo hanno fatto rete e con orgoglio possiamo dire di aver affrontato l’emergenza con grande reattività e impegno. In Liguria abbiamo riaperto per primi allo sport dando risposte chiare e concrete a tutte le esigenze e dando il massimo sostegno possibile a Enti e Associazioni ai quali va il mio plauso e ringraziamento per il grande impegno profuso”.

L’Annuario ligure dello Sport 2020 censisce istituzioni, mondo sportivo e media. Nel capitolo istituzionale sono riepilogati sindaci e assessorati allo sport dei 235 comuni della Liguria. Poi, disciplina per disciplina, i riferimenti di comitati e delegazioni regionali e provinciali insieme alle oltre duemila società sportive di Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite. Attenzione anche all’elenco di tutti i media con specifici riferimenti delle redazioni sportive.

“L’Annuario è il frutto di un lavoro complesso e ampio, ma svolto con passione e indubbia competenza – riflette ad alta voce il presidente Coni Liguria Antonio Micillo -. Queste pagine raccontano un mondo sportivo ligure che, nonostante le criticità, continua a esser vincente e merita le dovute attenzioni”.

In apertura la dedica a Gian Luigi Corti, giornalista e dirigente sportivo scomparso a fine 2019, punto di riferimento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del progetto Stelle nello Sport e dell’Annuario stesso, giunto alla 13ª edizione e diventato guida insostituibile sulle scrivanie di tutti gli stakeholders dello sport.

In copertina, Alice D’Amato e Asia D’Amato (ginnastica), Lorenzo Sommariva (snowboard), Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti (canottaggio), Lorenzo Musetti (tennis), il Settebello campione del mondo e le sincronette vicecampionesse mondiali, Francesco Bocciardo (nuoto paralimpico), Benedetta Di Salle (vela), Paolo Porro (pallavolo) e Davide Re (atletica leggera).

“Lo stato di salute dello sport nella nostra Regione è ben documentato nelle pagine dell’Annuario – scrive il governatore Giovanni Toti -. È una pubblicazione che da ormai 15 anni accompagna e racconta la straordinaria vitalità di questo mondo tra imprese agonistiche, grandi eventi, personaggi, numeri e dati. Grazie agli autori, grazie anche ad atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e famiglie che credono nel valore educativo dello Sport”.

All’interno dell’Annuario anche la sezione dedicata alla campagna regionale di comunicazione contro il gioco d’azzardo promossa da Stelle nello Sport con la collaborazione e il sostegno di Alisa – Sistema Sanitario Regione Liguria. L’obiettivo è quello di illustrare i rischi del gioco d’azzardo e, in antitesi, i benefici dello sport a una vasta platea di cittadini liguri, “incontrati” nel mondo sportivo, nella scuola e nel sistema associativo ligure. Due gli speciali dedicati a Genova e la Ocean Race 2021-2022 e al progetto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

“Lo sport, raccontato nelle pagine dell’Annuario, è per i giovani una straordinaria scuola di vita e può avere un ruolo di primissimo piano per aiutare Genova a diventare sempre più importante in Italia e nel Mondo – sono parole del Sindaco Marco Bucci -. Esserci aggiudicati la prossima edizione dell’Ocean Race e il titolo di capitale europea dello sport per il 2024 va proprio in questa direzione”.

“Dobbiamo, in questo periodo, che mi auguro più breve possibile, coltivare l’entusiasmo e progettare le nostre sfide future, organizzare al meglio le prossime manifestazioni – dice il consigliere comunale allo sport di Genova Stefano Anzalone -. Il nostro territorio sportivo è vasto e composito e attraverso l’impegno della redazione dell’Annuario, anche in questo difficilissimo momento, riesce a dare continuità al pensiero sportivo”.

In occasione degli open day di lancio sono già state distribuite 2.000 copie dell’Annuario Ligure dello Sport 2020. Nei prossimi giorni il volume sarà spedito a comitati ed associazioni sportive grazie alla collaborazione di enti e federazioni, per una tiratura record di 8.000 copie.

Anche l’Annuario, come tutte le iniziative di Stelle nello Sport, ha l’obiettivo di sostenere la Gigi Ghirotti onlus. Sportivi e appassionati potranno avere copia dell’Annuario con una donazione di 15 euro, ritirandolo direttamente presso gli show room di All Sport a Genova (via Angelo Scribanti 27 rosso, telefono 0103628008), Santa Margherita Ligure (via Gramsci 107) e Ceparana (via San Venanzio 101) oppure ordinandolo via mail a annuario@liguriaspot.com.