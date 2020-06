Trasporti, il PCI chiede risposte alla Regione: “Situazione catastrofica in Liguria”

Liguria. Caos trasporti in Liguria e nella querelle politica entra anche il Partito Comunista Italiano – Federazione di Genova che, per voce del segretario Luca Stocchi, non ha risparmiato duri attacchi e frecciate a Regione Liguria.

“Il Partito Comunista Italiano, – ha spiegato Stocchi, – chiede risposte concrete alla giunta Regionale in merito alla catastrofica situazione che sta colpendo la Liguria per quanto riguarda i trasporti. Le dichiarazioni dell’assessore Berrino sono state finora palesemente volte a strumentalizzazioni politiche, prive di contenuto e risposte, in linea con tutto il suo mandato che ha mostrato ormai chiaramente a tutti l’incompatibilità del politico ad un così importante ruolo nella giunta Regionale”.

“Per l’assessore Berrino, apprendiamo da fonti giornalistiche, il problema è il distanziamento sociale, e sarebbe allo studio un ordinanza per eliminarlo. In uno scenario che vede ancora non effettuati una consistente lista di treni, il Partito Comunista Italiano chiede si torni immediatamente almeno a pieno regime in termini di corse treno, e di non avvallare assurde proposte che metterebbero a rischio la salute dei cittadini”.

“Sappiamo però che alle contraddizioni di certi politici non vi è mai fine, l’assessore infatti, ha in realtà comunicato che vi sarà effettivamente un aumento dei treni, e saranno i Cinque terre Express e gli intercity da Milano e Torino, per i turisti. Scordandosi totalmente delle persone che ogni giorno utilizzano i treni per andare a lavorare e per i quali, la soluzione avanzata dall’assessore, sarebbe appunto quella di eliminare la distanza di sicurezza”.

“Il tutto mentre le tratte autostradali sono al collasso, a causa di una selvaggia programmazione dei cantieri che, guarda caso, creano disagio proprio sotto elezioni regionali, e che apre ancora una volta a strumentalizzazione da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ovviamente c’è chi non ha intenzione di farsi insegnare come fare politica, e non sono difatti tardati ad apparire i manifesti della Lega che recitano: ‘basta code in autostrada, Gronda subito’”.

“Di fronte a tanto, i dubbi sorgono spontanei: a chi convengono questi disagi? Saranno forse frutto di una politica mirata a destabilizzare il quotidiano dei cittadini a fini elettorali? Il Partito Comunista Italiano sa che ad ogni modo questa politica finirà presto, perché i cittadini possono nuovamente contare su un partito che è veramente dalla parte del popolo e che si batte ogni giorno per rendere migliore questo Paese”, hanno concluso dal PCI