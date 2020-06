Trasferimento ambulatorio vaccinale da Albenga a Loano, Lettieri: “Disagi per gli utenti e rischio sovraffollamento”

Albenga/Loano. Anche Luca Lettieri, vice sindaco di Loano con delega ai servizi sociali, interviene a proposito dell’ipotetico trasferimento dell’ambulatorio vaccinale di Albenga dalla città delle Torri alla città dei Doria, in particolare presso l’ex ospedale Ramella di via Stella.

Ricorda Lettieri: “L’ambulatorio vaccinale del nostro comprensorio si trova nella sede dei servizi sociali di Loano (ex ospedale Ramella, ora residenza protetta al primo piano). Mercoledì mattino è giornata di vaccinazioni e i corridoi del piano terreno della nostra struttura sono affollati di genitori e nonni con i loro bambini, per le procedure di vaccinazione. Anche nel periodo di lockdown l’ambulatorio ha lavorato a pieno regime facendo i salti mortali per garantire il distanziamento sociale tra i piccoli utenti accompagnati dai loro parenti. Tra l’altro ci sono state anche segnalazioni di genitori preoccupati per gli assembramenti che in alcuni momenti si sono creati soprattutto nel periodo in cui le nostre operatrici sociali provvedevano a consegnare i voucher alimentari erogati alle famiglie assegnatarie”.

“Se l’Asl intende chiudere il laboratorio vaccinale di Albenga per spostarlo a Loano mi permetto di contestare questa scelta. Gli utenti del territorio ingauno si riverserebbero sul laboratorio loanese creando disagi sia per gli spostamenti sia per la gestione della mole di vaccini da somministrare che si aggiungerebbero a quelli effettuati adesso. Per non parlare del rischio di affollamento del piano terreno della struttura rendendo la convivenza con i nostri servizi difficile da gestire. Mi metto ‘nei camici’ dei medici che gestiscono con professionalità le operazioni vaccinali domandandomi se l’Asl intenda dare loro maggiori risorse umane. Un’opzione di difficile gestione in momenti normali, figuriamoci al tempo del coronavirus”.

E in conclusione: “Quest’autunno ci sarà l’assalto al vaccino antinfluenzale. Il laboratorio loanese sarà capace di garantire il servizio ai residenti del nostro territorio e a quello ingauno? Insomma Asl, non ci siamo proprio. Se fossi in chi deve prendere questa decisione mi prenderei un attimo di riflessione”.