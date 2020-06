Tragedia a Borghetto, cagnolino meticcio precipita dal sesto piano e muore

Borghetto Santo Spirito. Tragedia a Borghetto, dove un cagnolino è precipitato dal terrazzo di una palazzina ed è deceduto in seguito allo schianto.

È successo ieri mattina (sabato 20 giugno), sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Uno dei testimoni ha chiamato i carabinieri.

Si tratta di un cane di medio-piccola taglia, che è caduto addirittura dal sesto piano, nonostante la rete di protezione installata e la presenza in casa del padrone.

I militari intervenuti hanno svolto gli accertamenti del caso, sentendo anche il proprietario dell’animale, visibilmente scosso dall’accaduto, ed escludendo la possibile responsabilità di terzi.

Purtroppo, non si tratta di un caso isolato, in particolare in estate, quando il numero della popolazione, complici le presenze turistiche, cresce esponenzialmente. Sempre nel ponente savonese, un paio di giorni fa, la stessa, triste sorte è toccata ad un gatto.