Traffico internazionale di cocaina ed eroina: pregiudicato arrestato a Toirano

Savona. Una vasta operazione della polizia contro il narcotraffico internazionale che tocca anche il savonese: numerosi gli arresti (in carcere e ai domiciliari) tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, oltre che in Olanda. In tutto sono 26 le ordinanze di custodia cautelare emesse nell’ambito di una indagine che ha sgominato una organizzazione ramificata e specializzata nel traffico di cocaina ed eroina.

Sono in corso diverse perquisizioni che vedono impegnati gli agenti delle Squadre Mobili di diverse province. Le accuse, a vario titolo, sono associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dell’operazione, ribattezzata “Eat enjoy”, coordinata dalla Dda di Trieste, sono state svolte dalla polizia di Trieste e Udine con il servizio centrale operativo della Direzione centrale Anticrimine e con la Direzione centrale per i Servizi antidroga.

Coinvolte anche le Squadre Mobili delle questure di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Lucca, Vicenza, Treviso e, appunto, Savona. A Toirano i poliziotti hanno eseguito uno degli arresti disposti dall’Aurorità Giudiziaria: in carcere è finito un cittadino albanese classe ’94, iniziali R.S., pregiudicato, coinvolto nell’organizzazione finita sotto indagine.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 800 kg di droga.