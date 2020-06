Tpl Linea incontra Provincia, Comuni e sindacati: al lavoro per ripotenziare il servizio

Provincia. Ritornare ad assicurare oltre l’80 per cento del servizio e mantenere alta l’attenzione sul settore del trasporto pubblico locale su gomma nelle sedi istituzionali. Sono questi i due temi principali al centro dell’incontro, tenutosi questa mattina a Palazzo Nervi, tra la presidenza e la direzione di Tpl Linea, la presidenza della Provincia ed i rappresentanti sindacali e le Rsu dell’azienda. Era presente anche l’assessore del Comune di Savona Silvano Montaldo.

L’incontro ha coinvolto tutti i Comun soci e, come specificato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, aveva l’obiettivo di “confrontarsi sulla situazione e le prospettive del settore e della società partecipata, nell’ambito di quanto in generale interessa il comparto in conseguenza della situazione emergenziale nazionale”.

“L’incontro è stato molto partecipato anche da diversi Comuni soci, sia tra i maggiori che i più piccoli, sia della Riviera che dell’entroterra. Nell’oltre ora e mezza di confronto molto concreto, è emerso l’intento e volere unitario di tutte le parti di operare al meglio per assicurare tutto quanto utile a miglior seguito e ripresa del fondamentale servizio pubblico di trasporto locale”.

“Abbiamo tutti condiviso come l’impegno sinergico di azienda, lavoratori e enti locali soci abbia consentito di affrontare, con tutte le difficoltà del caso, la situazione delicatissima conseguenza dell’impatto della situazione emergenziale, con la possibilità ora di ritornare ad assicurare oltre l’80 per cento del servizio. Parimenti si è condiviso ad una voce la volontà di proseguire e riprendere i percorsi industriali delineati dalle scelte assunte nel periodo precedente, con l’obiettivo primario dell’affidamento in house”.

“Ovviamente, a fronte di una situazione patrimoniale solida, anche Tpl Linea srl sta pesantemente risentendo degli effetti finanziari a di poco negativi dell’emergenza, con drastica riduzione dei ricavi e aumento dei costi per l’attuazione delle norme igenico sanitarie e di distanziamento sociale emergenziali: in questo senso abbiamo tutti ribadito come sia assolutamente imprescindibile tenere alta l’attenzione affinché nelle sedi competenti regionali e soprattutto ministeriali e di governo tutte si dia concreto seguito a piano di intervento a sostegno del settore del trasporto pubblico locale su gomma, con la necessaria attenzione a realtà territoriali quali la nostra, nel corretto bilanciamento di quelli che sono i rapporti che le grandi città e le loro aree metropolitane”.

L’incontro si è concluso con “l’assoluto accordo che ancora di più in questo periodo il confronto tra azienda, enti locali soci e rappresentanze sindacali e dei lavoratori debba e voglia essere continuo e improntato all’utile costruttività e contributo di tutti, nel primario comune interesse”.