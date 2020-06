La giornata di ieri ci ha coinvolti fin dal mattino in un’atmosfera che ci ha dato quell’energia dai contorni ben definiti che ci accompagna ogni volta che stiamo sul territorio.

Stare a contatto con gli amministratori e i cittadini è la parte della giornata che mi gratifica di più, mi fa vivere da vicino problemi ma anche pregi di un territorio tanto fragile quanto meraviglioso, che abbiamo il dovere di tutelare.

Pietra Ligure, Andora, Toirano: tre città che hanno come denominatore comune il turismo, amministrate da tre persone molto capaci.

A ragion veduta ho scritto la parola “persone”: mai come in questo caso il colore politico non conta, ma sono l’impegno, la voglia di fare e l’amore per la città gli elementi fondamentali, le basi su cui nasce quel buon governo che permette alla Liguria di andare avanti ed essere sempre di esempio.

I Sindaci sono un importante anello di collegamento, sono gli elementi di una squadra che lavora con passione per offrire servizi ai cittadini, competitività nell’offerta turistica, sicurezza e pulizia, infrastrutture e tutela e conservazione del territorio.

Sono gli uomini e le donne che durante le alluvioni indossano mantella e stivali e, a fianco della protezione civile, seguono passo passo ogni situazione, che fanno l’impossibile per ripristinare la normalità in ogni settore.

La cartina di tornasole di quanto impegno ci sia sta proprio nel visitare città in cui ogni elemento diventa caratteristica, in cui ogni problema viene affrontato come motivo di crescita per trovare una soluzione.

La Liguria è fatta di tutto questo grazie alla serietà, all’impegno, all’amore incondizionato di tutti quelli che, sempre in prima linea portano avanti e realizzano progetti e obiettivi che solo coloro che amano davvero la loro terra possono comprendere.

Angelo Vaccarezza