Top 10 della settimana, arriva anche Fedez!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Siamo arrivati alla fine di giugno, estate 2020, sembra volato questo mese, con tanta voglia di ricominciare e ora più che mai c’è bisogno di musica, musica per tenerci compagnia, musica per farci sognare e quindi alziamo il volume e via con la #IVGeCHART!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, questa volta giochiamo in casa, è il mio nuovo singolo dell’estate 2020, dopo Pepito quest’anno arriva “Sola”, ovviamente con Ricky Jo! La potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #IVGeCHART.

Al primo posto arriva come ogni estate Irama con il suo tormentone del momento, quest’anno è la volta di “Mediterranea”. Al secondo posto arriva una canzone già segnalata nei consigli all’ascolto settimanali, la coppia è esplosiva, Karol G e Nicky Minaj ci regalano un po di ritmo con la loro “Tusa”.

Alla terza posizione una ragazza giovanissima Ligure, di La Spezia, che sta facendo benissimo con il suo singolo “Bando”! Alla posizione numero 4 non poteva mancare il tormentone estivo di Boomdabash con Alessandra Amoroso, “Karaoke” sarà il nostro ritornello per tutta la stagione!

Alla posizione numero 5 tornano i Black Eyed Peas con Ozuna, il pezzo è di quelli per l’estate, ritmi reggaeton con “Mamacita”, la loro nuova hit! Alla posizione numero 6, Fedez che canta la sua nuova hit dell’estate sulle note di “Children” di Robert Miles, un pezzo di storia della musica dance italiana!

La posizione 7 la abbiamo già ascoltata nei consigli all’ascolto e ovviamente entra anche nella nostra chart: è una canzone bellissima e sembra fatta apposta per questo periodo che stiamo vivendo, è Mr.Rain con “Fiori di Chernobyl”. La numero 8 è un graditissimo ritorno: uno dei miei gruppi preferiti, ormai lontani dalla scena da un po di tempo, i Black Eyed Peas ritornano alla grande con J Balvin e sfornano questa hit con il campione di “Rhythm of the night” di Corona.

Alla posizione numero 9 ritmi brasiliani con Gaia: una piacevole sorpresa dal mondo dei talent, per la precisione “Amici”, esordisce con questo singolo bellissimo intitolato “Chega”. Alla posizione numero 10 ancora una canzone di Ghali: il suo nuovo album è molto interessante e questa settimana entra in classifica anche “Good Times”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Irama – Mediterranea

#2 -Karol G & Nicki Minaj – Tusa

#3 – Anna – Bando

#4 – Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke

#5 -Black Eyed Peas & Ozuna – Mamacita

#6 – Fedez – Bimbi per strada

#7 – Mr Rain – Fiori di Chernobyl

#8 – The Black Eyed Peas & J Balvin – Ritmo

#9 – Gaia – Chega

#10 – Ghali – Good Times