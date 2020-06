Tennis verso la completa ripresa: al via campionati a squadre e tornei

Savona. Tornano in campo gli agonisti. Il tennis ligure compie un altro passo verso l’agognata normalità dopo i mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, grazie al calendario della ripresa di tornei e campionati redatto dal Comitato regionale.

Dopo il ritorno in campo degli appassionati, per il gioco in singolare e successivamente per il doppio, si ricomincia a parlare anche di gare, punti, graduatorie e classifiche, sempre con grande attenzione ai protocolli di comportamento elaborati dalla Fit e alla sicurezza.

Si comincia domenica 21 giugno con i tornei individuali; si prosegue con le gare a squadre in campo da sabato 27 giugno.

La lettera che si trova sul sito ligure della Fit, inviata a tutti i presidenti dei circoli affiliati, oltre a confermare tutte le misure adottate dalla Federtennis e dal Comitato regionale ligure a sostegno del movimento, scandisce esattamente, categoria per categoria le date della ripresa.

Ci eravamo lasciati con le finali della Coppa Wingfield, giocate a inizio febbraio e con i tornei di terza categoria di Cervo e Junior Pegli terminati il 9 marzo. Si torna all’agonismo a distanza di tre mesi e mezzo.