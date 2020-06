Tennis Club Loano, riprendono le attività con un ricchissimo programma di eventi

Loano. Sono riprese le attività del Tennis Club di Loano, gestito dalla Asd Tennis e Sport Educativo Alberto

Zizzini.

Fino al termine dell’estate sui campi di Loano si terrà un corso di psicomotricità e sport educativo rivolto ai bambini fino ai 6 anni di età. L’obiettivo è quello di sviluppare un’attitudine generale all’apprendimento motorio.

Il corso è iniziato a metà giugno: ha riscosso un ottimo successo e proseguirà per tutta l’estate. È composto da due incontri (della durata di un’ora ciascuno) due volte a settimana per un totale di otto lezioni al mese. A tenere le lezioni è Alberto Zizzini, tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis e che può vantare un master post-universitario in psicomotricità funzionale.

Da lunedì 29 giugno iniziano i corsi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le lezioni sono a cura di maestri e istruttori della Federazione Italiana Tennis. I corsi proseguiranno fino a fine agosto o metà settembre, in base alle richieste. Le iscrizioni sono sempre aperte.

Dal 3 luglio al 12 luglio si svolgerà un torneo di Quarta Categoria maschile e femminile (per giocatori con classifica da Non Classificato a 4.1). Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 1 luglio alle ore 12 ed è possibile iscriversi tramite il portale Fit oppure chiamando il circolo (Raffaella al numero 3385286806).

Dal 13 luglio al 25 luglio andrà in scena un torneo open maschile e femminile con montepremi, mentre dal 25 luglio al 2 agosto si concluderà il Torneo Junior Next Gen Italia che era in corso a febbraio e che era stato interrotto a causa del Covid-19.

Tutte le attività verranno realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid.