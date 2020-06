Taglio e piega gratis per personale sanitario e volontari: l’iniziativa arriva ad Alassio

Alassio. “Ci siamo messi nelle vostre mani per mesi, ora tocca a voi mettervi nelle nostre”. È questo il messaggio con cui “Compagnia della bellezza” e L’Oreal Paris hanno lanciato un’iniziativa solidale in tutta Italia rivolta a personale sanitario e volontari, che arriva anche nel savonese.

È stata battezzata #inmanisicure e in provincia di Savona è possibile aderire presso il punto alassino “Antonella Alassio”, in via Garibaldi 34. In cosa consiste? Taglio e piega gratis per personale sanitario, medico e per tutti i volontari delle croci che, attraverso la pagina ufficiale dell’iniziativa (la trovi qui), potranno prenotare in autonomia giorno e ora tra quelli disponibili. Quindi, una volta in negozio, basterà esibire il proprio tesserino.

“Questa operazione nasce dall’unione di intenti tra ‘Compagnia della Bellezza” e L’Oreal Professional per venire incontro alle necessità e tendere una mano a tutti gli operatori sanitari, sociosanitari, medici di base, volontari delle croci. Vogliamo dimostrargli in questo modo il nostro apprezzamento per il lavoro e per l’impegno profuso durante i mesi di lockdown”, hanno spiegato dal punto alassino.

“Si sono impegnati per salvare oltre 186 mila persone a tanti medici e infermieri, purtroppo, hanno anche perso la vita. È stato un lavoro incredibile, che merita tutta la nostra gratitudine. Per questo abbiamo deciso di regalare a tutti gli operatori impegnati in questi mesi di emergenza Covid, un taglio e una piega gratuiti e una bag contenente prodotti L’Oréal Professionnel”, hanno concluso.

L’iniziativa prenderà ufficialmente il via il prossimo 28 giugno e si concluderà alla fine del mese di luglio.