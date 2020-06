“Strane luci” nei cieli savonesi, l’ufologo Maggioni spegne le fantasie: “Invasione aliena rimandata”

Provincia. “L’ufologo ligure Angelo Maggioni, fondatore e socio di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena) con l’appoggio e collaborazione dell’ufologo Antonio Bianucci, dell’ex maresciallo A.M.I Augusto Iannitti e dell’ex Brigadere C.C Michele Manzoni, temeva che sarebbe successo ancora, così è stato. Nelle prime ore del mattino l’associazione è stata raggiunta da diverse segnalazioni, tra Vado Ligure, Savona e Varazze di strani oggetti luminosi in cielo”. Così, in una nota, l’associazione di ricerca italiana aliena (A.R.I.A.).

“Sembrava un fascio luminoso con al centro una sfera più luminosa di tutte, doveva essere un oggetto grande, un’astronave aliena, ci stanno invadendo?”.

“Questa è una delle tante segnalazioni – spiega l’ufologo -. Noi possiamo mostrare ciò che ha osservato la nostra cam di monitoraggio (seppur la ripresa non è ottimale per alcuni guasti dovuti dalla recente pioggia) in effetti si vede passare una linea luminosa con al centro un punto luminoso, a colpo d’occhio si capisce che la linea sottile e il punto luminoso fanno parte della stessa composizione che potrebbe appunto trarre in inganno chi osserva e pensare che sia un tutt’uno dando l’idea di essere un enorme oggetto”.

“In realtà – continua Maggioni – ancora una volta si tratta dello Starlink di Elon Musk, questo trenino è quello lanciato recentemente arrivando in orbita proprio il 4 giugno, essendo recente il lancio i satelliti (che servono per ampliare la copertura sia la velocità di internet) sono ancora molto vicini tra loro dando l’idea di un lungo filo con tante luci accese appese in cielo (tipo le luci che si usano per addobbare gli alberi di Natale solo che si muovono in cielo).Nessuna invasione aliena, spiega l’ufologo ligure , nessun ufo, almeno quello che è apparso alle 03.56 di stamattina su Savona, un consiglio è quello di consultare sul web i vari siti che si occupano dei vari passaggi sia della ISS(stazione spaziale internazionale, Starlink ecc ecc) per facilitare la vostra ricerca ecco alcuni link utili che potete consultare e valutare ogni qualvolta vedete in cielo qualcosa di strano”.

Prosegue l’ufologo savonese: “Stasera il trenino di Elon Musk sarà visibile dalle 21:40 alle 22:00 e potrà essere osservato in modo ottimale nel centro Italia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, ma sarà osservabile non in maniera ottimale anche dal resto d’Italia, tempo permettendo”.

“L’invasione aliena è dunque rimandata, seppur colleghi ufologi sono sempre pronti ad urlare ad una invasione imminente, del resto lo urlano da oltre 60 anni… poi certo c’è chi si inventa la mimetizzazione o fattore M, che attuerebbero gli alieni per sbugiardare i testimoni (non so se ridere o piangere francamente) o di strampalate teorie come la religione Jedi fondata dagli alieni, o covid e antenne 5G e alieni tutti assieme appassionatamente, ma c’è anche chi afferma di parlare con entità UMMO ( l’ex generale Pappalardo è uno di questi , recentemente in piazza a Roma con i gilet arancioni e le farneticazioni su vaccini, 5g e UMMO appunto) senza evidentemente sapere che lo stesso autore Jordan Peña in una conferenza stampa del 1993 aveva confessato di essere l’autore materiale delle lettere e della finta storia degli UMMO, ma sul web è in buona compagnia , alcuni sostengono ancora oggi di parlare con loro” conclude Maggioni.