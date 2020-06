Stop bagaglio a mano sugli aerei, ma gli operatori turistici storcono il naso

Liguria. L’Enac (l’ente nazionale per l’aviazione civile) ha ricordato che da oggi, venerdì 26 luglio, è vietato portare con sè sull’aereo i bagagli a mano: ecco la circolare recapitata a tutte le compagnie aeree operanti in Italia.

La norma risponde alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria del post covid, e nel dettaglio vieta l’utilizzo dei classici trolley e bagagli di medie dimensioni che venivano riposti nelle cappelliere sopra i sedili. Sono consentite invece la borse di piccole dimensioni che potranno essere trasportate direttamente dal passeggero.

Una regola accolta con preoccupazione dagli operatori turistici, visto che in qualche modo va a complicare le procedure di viaggio per chi deciderà di muoversi e andare in vacanza, obbligando a lunghe attese per la restituzione dei bagagli di stiva, e quindi, secondo alcuni, disincentivando ancora il turismo stesso.