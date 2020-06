Stella, dopo la chiusura per l’emergenza Covid: riapre la casa Museo Sandro Pertini 

Stella. Da sabato prossimo (4 luglio) sarà nuovamente possibile visitare la casa Museo Sandro Pertini di Stella San Giovanni.

L’orario per i visitatori sarà dalle 9 alle 12, nei giorni di sabato e domenica, ed in seguito all’emergenza sanitaria per le visite sarà necessario prenotarsi anticipatamente contattando la presidentessa, Elisabetta Favetta, ai numeri 019.706194 oppure al numero 328.4353536.

L’ingresso, che rimane comunque gratuito, sarà consentito al massimo per 4 persone alla volta che necessariamente dovranno essere munite di mascherina.