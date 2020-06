sono stato stamane in Stazione a Savona ad incontrare un paio di amici in transito. Ho aspettato qualche minuto sul binario 5, che era libero da treni. Praticamente con una frequenza di una cacca a traversina tutto il binario si presentava con un aspetto veramente vergognoso! Uno spettacolo sconcertante!

Passi l’erba, passino pure pezzi di carta quà e là, ma feci di natura umana con relativa carta igienica per tutto il binario, in stazione, mi pare veramente troppo! Uno spettacolo indegno, ed anche igienicamente poco civile. Ma sulla Stazione di Savona ci sarebbe da fare un tour molto più approfondito. Mi limito ad una ulteriore ricordo.

Foto 2 di 2



Mesi fa, prima del Covid, ero al bar della Stazione e vado ai servizi igienici. Gli addetti avevano appena finito le pulizie. Entro nel wc e guardo: non c’è carta igienica! Esco e chiedo al personale delle pulizie: non mettono la carta igienica perchè sono pagati solo per le pulizie, e a loro non viene fornita la carta! Pertanto wc nella Stazione di Savona = niente carta!

Meno male che ho controllato, se no mi toccava fare come le scimmie!

Paolo Forzano