Spotorno. Il lockdown aveva stoppato i cantieri e le opere pubbliche, tra cui quello della Terrazza a mare oltre che del nuovo palazzo comunale spotornese. La sospensione dei lavori era stata accolta dal sindaco Mattia Fiorini, che ora, però, annuncia una ripresa degli interventi che erano in programmazione.

“Come avrete visto è stato armato e gettato il primo quarto della nuova soletta e nei prossimi giorni dovrebbero gettare anche il secondo quarto (che risulta già armato) arrivando cosi a metà delle opere strutturali” sottolinea il primo cittadino con riferimento alla Terrazza spotornese.

“Entro metà luglio si conta di terminare la gettata della soletta principale per spostarsi sulla parte a mare in cui i lavori strutturali sono più leggeri. Entro il mese di settembre il primo lotto dovrebbe perciò terminare finendo predisposizioni per gli impianti e scarichi passando il testimone all’impresa aggiudicataria del secondo lotto per i lavori di finitura delle superfici, arredi ed impianti”.

“La fine dei lavori e l’inaugurazione di quella che sarà la piazza più grande del paese è prevista per inizio primavera (data nella quale contiamo di inaugurare un’altra importantissima opera pubblica)” conclude il sindaco Fiorini.

Risale al 2014 la prima delibera che dava via libera all’intervento di restyling, per un importo complessivo di 645 mila euro, suddiviso in lotti. Quel progetto preliminare era stato poi integrato e aggiornato, anche nei costi, con ribassi d’asta nell’aggiudicazione dei due lotti.

Attorno alla Terrazza a mare sono presenti attività alberghiere e commerciali, che attendono ormai da anni la fine dei lavori, finiti spesso al centro delle polemiche negli anni scorsi. La Terrazza risulta praticamente inagibile dal 2012.

La Terrazza a mare sarà destinata anche ad eventi e sagre, oltre che come spazio per le associazioni della cittadina.