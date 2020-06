Sport e Salute, 17 milioni di euro per favorire la ripartenza

Savona. Sport e Salute ha sbloccato 17 milioni di euro per la riapertura delle società di base e la messa in sicurezza dei loro impianti dal punto di vista sanitario, come annunciato in Parlamento dal Ministro dello sport Vincenzo Spadafora.

Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, ha inviato oggi alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate, dopo un precedente confronto con loro, le lettere per autorizzare l’uso del 5 per cento del contributo pubblico destinato inizialmente al programma Sport di tutti (il 30 per cento nel caso degli Enti di Promozione Sportiva). Ora queste risorse dovranno aiutare la ripartenza dell’intero movimento.

Agli organismi sportivi la società chiede una rendicontazione dell’uso dei contributi in modo che sia verificabile il sostegno diretto allo sport di base per il quale lo sforzo di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate ha già permesso un graduale ritorno alla pratica sportiva.