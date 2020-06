Spettro trasferimento per ambulatorio vaccinale, Pd Albenga: “Ennesima sciagura del duo Toti-Viale”

Albenga. “Albenga è stanca di vedere depauperata la propria sanità. Ennesima sciagura del duo Toti-Viale”. È con queste parole che il segretario cittadino Ivano Mallarini, a nome del Pd di Albenga, ha commentato la paventata ipotesi di trasferimento dell’ambulatorio vaccinale di Albenga, in via Trieste, a Loano.

Una notizia definita per ora solo una “ipotesi” da Asl2, ma che appare quantomai concreta e che ha generato la reazione del Partito Democratico ingauno, che non ha risparmiato un duro attacco all’amministrazione regionale anche in relazione all’ospedale.

“La Giunta Regionale, primi responsabili il duo Toti-Viale, sta per infliggere un altro duro colpo alla sanità dell’area albenganese ed alla salute dei suoi cittadini, – ha esordito Mallarini. – Evidentemente non sono paghi di aver messo il nostro ospedale in un limbo dal quale non si sa se, come e quando ne uscirà”.

“Non è stato per loro sufficiente fare la scelta sciagurata di privatizzare il Santa Maria, non è bastato nemmeno dimostrarsi incapaci di scrivere (o meglio far scrivere) un bando che per ben due volte è stato bocciato dal TAR. Non hanno neanche la decenza di riflettere su come il nostro Ospedale abbia avuto una funzione preziosa ed insostituibile durante l’emergenza Covid, ripensando e ritirando la scelta della privatizzazione, riconoscendo la grande funzione che svolge un ospedale pubblico”.

“Siccome tutto ciò non è sufficiente, per loro, ad indebolire la sanità della nostra zona hanno deciso di togliere dalla struttura territoriale di Albenga l’ambulatorio vaccinale per spostarlo, pare, a Loano. È una ulteriore penalizzazione di un’area, attiva e popolosa, che vede progressivamente portare via le strutture che servono alla salute dei suoi cittadini. Non ci si poteva forse aspettare altro da chi decide di lasciare ancora chiusi i CUP invece di programmare in sicurezza i servizi essenziali”.

“Il messaggio è chiaro: Albenga è stanca di vedere depauperata la propria sanità! Tutte le forze politiche devono fare fronte comune e chiedere a gran voce alla Regione che l’Ospedale di Albenga resti pubblico, che venga potenziato a partire dal pronto soccorso e che vengano mantenuti tutti i servizi sanitari sul territorio. Basta giocare con la salute dei cittadini del comprensorio ingauno”, ha concluso il Pd di Albenga.