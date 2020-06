Spacciatore trovato in possesso di cocaina e hashish, arrestato a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Ieri pomeriggio icarabinieri della stazione di Borghetto hanno arrestato un marocchino 26enne, trovato in possesso di cocaina e hashish confezionate in dosi e pronte per lo spaccio.

I militari seguivano da tempo il ragazzo e avevano già identificato alcuni clienti. L’attività di indagine aveva permesso di raccogliere elementi utili per richiedere all’Autorità Giudiziaria l’applicazione di una misura cautelare. Il giudice ieri mattina ha quindi disposto gli arresti domiciliari.

I militari, dopo aver approntato la cornice di sicurezza per evitare fughe, hanno fatto ingresso in casa del marocchino, in via Veneto, per notificargli il provvedimento. L’uomo è stato subito bloccato ed è scattata la perquisizione personale e dell’appartamento. Sono state trovate 9 dosi di cocaina e 1 grammo i hashish già confezionati, un bilancino di precisione e denaro contante provento dell’attività di spaccio.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il 26enne rimarrà agli arresti domiciliari ma dovrà anche rispondere della detenzione della droga ritrovata, che potrebbe nei prossimi giorni aprirgli le porte del carcere.