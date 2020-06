Sorpreso a cedere droga a due clienti: arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. L’ufficio di sicurezza urbana della polizia locale di Albenga continua a monitorare il territorio attraverso pattuglie in borghese e in divisa portando a termini importanti operazioni contro lo spaccio di stupefacenti.

Ieri l’ennesimo arresto, questa volta in viale 8 Marzo, dove è stato notato un cittadino di origini nordafricane in atteggiamento sospetto. Il presidio della polizia locale al comando di Enzo Montan ha seguito da vicino quanto stava accadendo, ricevendo conferma, poco dopo, dei dubbi degli agenti.

L’uomo, il 28enne pluripregiudicato M.H, è stato sorpreso nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente a due italiani non residenti ad Albenga. Il sostituto procuratore Martini ha accordato l’arresto in flagranza a causa della recidiva specifica per reati in materia di spaccio e questa mattina avverrà la direttissima via Team (la seconda dall’inizio dell’emergenza Covid-19) dove si connetteranno in teleconferenza le parti.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Nonostante l’emergenza legata al coronavirus, che ha aumentato le incombenze in capo alla polizia locale di Albenga, l’ufficio unico sicurezza urbana sta portando avanti numerosi interventi e attività di indagine per contrastare i reati di spaccio sul nostro territorio. Sono oltre 10 gli arresti fatti nonostante il Covid e i dati ci rendono molto orgogliosi del lavoro svolto dai nostri agenti che voglio ringraziare ancora una volta per quanto stanno facendo per il nostro territorio”.