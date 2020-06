Sicurezza a Pontelungo, la raccolta firme sfonda quota 400. Fi e Lega le inviano al Prefetto

Albenga. La raccolta firme per aumentare la sicurezza in via Pontelungo ad Albenga sfonda quota 400 firme. E Forza Italia e Lega inviano la petizione al prefetto Cananà.

“A seguito degli oramai innumerevoli episodi di delinquenza che continuano ad interessare viale Pontelungo, si è proceduto ad una raccolta firme tra i residenti della zona, – hanno spiegato da Fi e Lega di Albenga. – Una petizione volta a richiedere la presenza di un presidio stanziale di forze dell’ordine dalle ore 17 alle ore 22 e la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20 e regolamentazione delle emissioni sonore da parte dei locali pubblici”.

“Ad oggi, sono già state raccolte 400 firme che sono state trasmesse all’attenzione del prefetto Antonio Cananà, con preghiera di non divulgare i nominativi dei firmatari, al fine di evitare eventuali coinvolgimenti personali”.

Nel contempo, l’altro ieri, presso il piazzale del Comando della Polizia Municipale, i consiglieri Calleri, Porro, Ciangherotti e Tomatis hanno incontrato una rappresentanza dei residenti di viale Pontelungo, unitamente al Comandante della municipale Enzo Montan al quale i presenti hanno ribadito “gli enormi disagi che vivono quotidianamente ribadendo fortemente le richieste sottoscritte nella petizione”.

“Ci siamo impegnati nuovamente ad incontrare il Prefetto per chiedere di portare al tavolo provinciale della sicurezza le richieste dei residenti ed a calendarizzare, per il prossimo consiglio comunale, la modifica del regolamento sulle emissioni sonore, in modo tale che tutti gli esercenti possano lavorare serenamente nel pieno rispetto delle normative vigenti”, hanno concluso da Fi e Lega di Albenga.